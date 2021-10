Livro ‘Transbordamento’ é retrato do isolamento

Cada marca de uso em um livro faz dele um exemplar único. Mas a obra “Transbordamento – A palavra como companheira” já chega ao leitor inédito em cada detalhe. O novo livro do escritor paulista Angelo Asson é impresso pelo próprio autor, que realiza cada etapa de forma caseira e deixa marcas únicas em cada unidade.

De sua casa na capital paulista, ele aprendeu os processos de impressão, costura e montagem. Investiu em uma impressora em preto e branco, uma prensa e um “berço” para fazer as dobras e furos dos livros. Apenas a capa é impressa em outro local, já que sua máquina não comporta o tamanho.

O novo livro do escritor paulista Angelo Asson é impresso pelo próprio autor – Foto: Divulgação

“Como eu estava confinado, achei legal esse livro também ser confinado, sair de dentro de casa. Eu costuro, colo, refilo”, contou ao LIBERAL. “Um livro é diferente do outro, cada um tem seu defeitinho, e a intenção é essa mesmo, que não seja perfeito”, disse Angelo.

Mas se a pandemia prendeu os corpos, fez os pensamentos transbordarem. O escritor contou que produziu muito durante a pandemia, como declamações em vídeo, saraus on-line, roteiros para cenas e, claro, muitos textos. Poesias, crônicas, reflexões sobre acontecimentos e até mesmo conversas de WhatsApp foram compiladas em “Transbordamento”.

Conforme acontecia determinada coisa, seja na política, o negacionismo, mortes, incêndio na Amazônia, apagão no Amapá, divórcios, momentos de saudade, tristeza, raiva, medo, havia textos acompanhando essas mudanças. É um livro desabafo, que não é um diário, mas é um registro. É uma metáfora da pandemia”, definiu o escritor.

“Depois que terminei o livro observei que tem vários textos que falam da palavra, por isso o subtítulo. A palavra realmente foi minha grande companheira nesse período”, afirma Angelo.

O termo “transbordamento” surgiu da tradução literal do título “Spillover”, livro do escritor americano David Quammen. Lançada no Brasil com o nome “Contágio: Infecções de origem animal e a evolução das pandemias”, a obra de 2012 antecipa a ocorrência de uma pandemia com um agente saindo do reino animal e migrando para seres humanos.

Angelo já imprimiu cerca de 60 livros em sua casa, dos quais 40 foram entregues a leitores. Cada exemplar deve ser encomendado diretamente ao autor pelo email autorasson@gmail.com ou pelo https://angeloasson.wordpress.com/livros-impressos/. A capa interna tem cinco opções disponíveis para a escolha do leitor.