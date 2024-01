Livro póstumo de Lisa Marie Presley, filha de Elvis, será lançado em outubro

A editora Rocco anunciou, na manhã desta quinta-feira, 11, que vai publicar o livro de memórias de Lisa Marie Presley, única filha Elvis e Priscilla Presley. A artista morreu aos 54 anos por obstrução intestinal após cirurgia bariátrica em janeiro de 2023.

A obra, que ainda não tem título definido, chega ao Brasil em outubro, em lançamento simultâneo com os Estados Unidos – lá, o livro tem previsão de chegar às livrarias no dia 15 do mesmo mês pela Random House.

Lisa estava trabalhando no livro antes de sua morte. A obra foi finalizada por sua filha, a atriz Riley Keough (de produções como Daisy Jones & The Six e Mad Max: Estrada da Fúria). De acordo com a Random House, a artista passou horas escutando gravações da mãe para completar a publicação.

“Poucas pessoas tiveram a oportunidade de saber quem minha mãe realmente era, além de ser filha de Elvis. Tive a sorte de ter tido essa oportunidade e trabalhar na preparação de sua autobiografia tem sido um privilégio, embora um pouco agridoce”, disse Riley em comunicado.

“Estou muito animada para compartilhar minha mãe agora, em sua forma mais vulnerável e honesta e, ao fazer isso, espero que os leitores passem a amar minha mãe tanto quanto eu amei”, completou.

Ainda segundo a Random House, Lisa queria a ajuda da filha para escrever o livro desde o início, mas a atriz não sentia que era o momento certo. O livro vai abordar os sentimentos da cantora com relação ao pai, a vida na famosa mansão Graceland e até mesmo a relação complicada entre ela e a mãe, Priscilla.

Além disso, vai revelar detalhes das relações amorosas de Lisa – ela foi casada com Michael Jackson por pouco mais de um ano na década de 1990 e com o ator Nicholas Cage por apenas alguns meses em 2002. O livro também vai abordar as dificuldades da maternidade e a morte de Benjamin Keough, filho de Lisa e irmão de Riley, em 2020.