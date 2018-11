Série de livretos conecta Cordel e o cotidiano de São Paulo

A artesanal raiz do Cordel dialoga com a vida contemporânea de uma grande metrópole na arte do escritor paulistano Angelo Asson, que há uma semana lançou em Americana os livretos “Folhetos Paulistas”. Além dos textos, o autor assina também o projeto gráfico.

Foto: Divulgação

As obras foram apresentadas na Flaam (Feira Literária e Artística de Americana). Nesta primeira série, são quatro edições: uma com cordéis (“A Vida, Dores e Sabores”); duas com contos adultos (“A Garçonete e o Publicitário” e “Almas Siamesas – O Batom Vermelho”) e uma com crônicas que falam de amor nas grandes cidades (“Existe Amor em SP”).

“Na verdade, antes de me aprofundar mais nesse gênero, eu já escrevia poesias, e algumas delas se aproximavam bastante da literatura de cordel. Em algumas das minhas poesias, eu já flertava com a linguagem rimada, simples e direta, típica dos cordéis”, explica o autor. A exploração do estilo também se trata de uma homenagem “aos inúmeros nordestinos que há muito tempo ajudam a tornar a cidade de São Paulo tão grande e tão diversa”.

Simultaneamente, o autor desenvolveu um perfil observador diante da rotina urbana de São Paulo que transparece nesta e na próxima obra que vai lançar, “Divagando em Vagão – Crônicas Sobre Trilhos”.

“Como usuário frequente do metrô de São Paulo, aproveito cada viagem para fazer minhas divagações. O transporte coletivo é um ótimo laboratório para observar como se comporta o ser humano em lugares para onde convergem todos os tipos de pessoas. É também excelente para se praticar a tolerância, justamente por toda essa diversidade de classes sociais, gêneros, idades e credos”, aponta Angelo.

PRODUÇÃO. Formado em Designer, o escritor trabalha há mais de vinte anos com artes gráficas, mais especificamente com revistas, e utilizou esta experiência para produzir artesanalmente seus livros. Em sua página no Facebook é possível ver um vídeo dele montando um dos livretos. “A produção artesanal foi para aproximar ao máximo as características básicas da literatura de cordel. Pretendo, nos próximos números, começar a utilizar a xilogravura nas capas, apesar de que a minha intenção não é fazer uma cópia fiel dos folhetos tradicionais, tanto que já inovei, trazendo, além de cordéis, contos e crônicas para a coleção”, conta.

Angelo participou das duas edições da Flaam (na primeira, lançou nela “Coisas da Vida… Minha”). “Eventos como esse são fundamentais para incentivar a leitura e a produção de livros e, principalmente, para se criar uma sociedade sábia e tolerante”, exalta.

Para adquirir os livros do escritor, basta entrar em contato pelo email autorasson@gmail.com ou acessar https://angeloasson.wordpress.com.