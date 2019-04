Senac aborda literatura produzida por mulheres

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Sob o tema “Mulheres na Literatura – leitura e escrita que transformam vidas”, o Senac promove a 4ª Semana Senac de Leitura, em 60 unidades da rede em todo o estado, incluindo a de Americana, até dia 27 de abril.

A proposta desta edição da Semana Senac de Leitura é dar visibilidade à produção literária feminina. No Senac Americana serão realizadas oito atividades, começando com a exposição “Retratos Literários”, onde será feita a releitura fotográfica de grandes escritoras do Brasil e do mundo.

Outro destaque será a oficina “Estampas Poéticas” (terça-feira, das 12h às 13h, e quarta-feira, das 12h às 13h30), uma atividade voltada à criação e ao desenvolvimento de estampas inspiradas em poesia. No dia 23, ocorre o bate-papo “Projeto Leia Mulheres”, das 19h30 às 21h, com debate da obra “O Quarto”, de Emma Donoghue”.

Também haverá a tradicional “Feira de Troca de Livros”, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 21h, e sábado das 8h30 às 13h.

Para participar, basta o visitante levar um livro de literatura nacional, estrangeira ou quadrinhos até a biblioteca da unidade e trocar por outro de seu interesse. Excluem-se da iniciativa obras didáticas/educacionais, religiosas e com cunho político ou ideológico.

Ainda estão previstos outros bate-papos e palestras. Informações e inscrições podem ser acessadas em www.sp.senac.br/americana.

Acontece. A “4ª Semana Senac de Leitura” ocorre até o dia 27 de abril, com participação gratuita. O Senac Americana fica na Rua Dr. Angelino Sanches, 800, na Vila Gallo.