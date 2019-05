Região recebe Feira Popular do Livro

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

Se a crise das livrarias escancarada em 2018 afetou diretamente grandes redes do segmento, um projeto lançado a quatro anos e que hoje reúne mais de cem editoras anda na contramão deste cenário. Trata-se da Feira Popular do Livro, que está em Sumaré até o dia 19, virá para Americana em agosto, e oferece descontos entre 50% e 70% em seus títulos.

Diretor da feira, Fabio Kataoka aponta que o projeto já circulou por mais de 200 cidades. Em cada uma, leva de 30 mil a 50 mil livros e vende uma média de 20 mil unidades. Por mês, são visitados uma média de oito municípios. Na lista de participantes estão editoras como Scala, Leia, Larousse e Lafonte.

“Ela surgiu por conta do grande estoque de livros que as editoras têm, e aí a gente resolveu atacar o consumidor final diretamente sem passar por esse trâmite de vender à distribuidora e ela repassar uma margem de lucro lá em cima. A gente resolveu montar uma feira popular onde os livros têm um desconto no valor real. Ou seja: um livro que é vendido na livraria a R$ 40, se não tiver intermediação, ele custaria metade do preço”, explica Fabio.

O projeto “se alimenta”, inclusive, comprando estoques de empresas que faliram em meio à crise. A compra em grande escala também é outra estratégia para negociar valores baixos.

“Tem livros que estão em topo de listas. A gente tem ‘Game of Thrones’, que custa por volta de R$ 50 a unidade, e na feira a gente vende a R$ 20”, exemplifica o diretor. O catálogo varia de histórias aclamadas no universo pop, como as do Homem-Aranha, Pantera Negra, Capitão América e Vingadores, a clássicos como “Sherlock Holmes”, “A Arte da Guerra”, “O Morro dos Ventos Uivantes”, “O Diário de Anne Frank” e “Memórias de um Sargento de Milícias”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

NA REGIÃO. Em Sumaré, são três mil diferentes obras catalogadas, com preços a partir de R$ 5. Elas estão em exposição até o dia 19 de maio na Praça da República, no Centro, das 9h às 20h. Em Americana, o projeto vai chegar em agosto, em local e período a ser definido. Há obras de literatura brasileira e estrangeira, biografias, títulos de filosofia e psicologia, história, autoajuda, empreendedorismo, livros de cursos de inglês e desenho, de culinária, histórias em quadrinhos e os mais variados best sellers.

O projeto é desenvolvido com apoio das prefeituras, que cedem um espaço para sua realização.

E Fabio garante: apesar do cenário desfavorável retratado no ano passado, houve um aumento na venda de exemplares em 2019. “Aumentou no período do final do ano passado para o início do ano. Acho que as pessoas estão comprando para dar de presente para os outros. Está indo na contramão”, afirma.