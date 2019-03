Recitar 2019 vai enaltecer autoras e abordar migração

O projeto “Recitar: A Palavra Em Verso Vivo” deste ano trará novidades ao palco do Teatro Municipal Manoel Lyra de Santa Bárbara d’Oeste. O Concurso de Encenação de Poemas, que vai ocorrer de 6 a 9 de maio, vai enaltecer poetisas na Categoria de Autora Consagrada e na Categoria Autor Barbarense o tema será “migração”.

A iniciativa é voltada a estudantes barbarenses de escolas públicas e particulares dos ciclos 1 e 2 e do Ensino Médio e Técnico e grupos de teatro barbarenses. O evento é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Diretoria de Ensino de Americana. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

As escolas, alunos e grupos barbarenses de teatro vão podem se inscrever de 1º a 12 de abril por meio de www.santabarbara.sp.gov.br, na aba Cultura e Turismo. Poderão participar até, no máximo, dez escolas e grupos por categoria. O critério será a ordem das inscrições, obedecendo a hora e data.

A ordem das apresentações dos esquetes das quatro categorias será definida por sorteios no dia 24 de abril, às 10h, no Teatro (Rua João 23, Centro). Os ensaios serão agendados para 29 e 30 de abril e também nos dias 2 e 3 de maio com horários disponibilizados definidos durante os sorteios.

Receberão troféus de 3º, 2º e 1º colocados os melhores declamadores, autores e esquetes de poemas. Também haverá prêmios à melhor direção, figurino, cenografia, sonoplastia, maquiagem e iluminação.