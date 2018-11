Projeto quer estimular troca de livros em Nova Odessa

Gaiolas abertas libertam o conhecimento nas unidades de saúde de Nova Odessa. Um projeto implantado pelo Rotary Club da cidade e pela Secretaria de Saúde permite o compartilhamento de livros em postos de saúde. A intenção é estimular doações, compartilhamento e a leitura, de acordo com a administração municipal. Descentralizar a concentração das obras literárias para os bairros também é um dos objetivos.

Funcionando como “bibliotecas volantes”, gaiolas abertas foram instaladas para acomodar as publicações, que podem ser consultadas e levadas por pacientes e funcionários. Com o nome “Livre-Se”, o projeto envolve a Atenção Básica das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Foto: Divulgação

A entrega inicial ocorreu no último dia 10 de novembro, na unidade do Jardim Alvorada. Estiveram presentes o Secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, o secretário de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta, o diretor de Cultura, Cícero Edno, e as enfermeiras Priscila Biondo, responsável pela Unidade Básica do bairro, e a coordenadora da Atenção Básica no município, Ana Rúbia de Matos.

“A sugestão de armazenar os livros dentro das gaiolas torna todo o processo ainda mais poético”, avalia o diretor Cícero Edno. A reposição dos livros será feita com ajuda do Rotary Club de Nova Odessa, que já desenvolve projetos literários de compartilhamento pela cidade. A decoração artesanal das gaiolas foi de Iara Ribeiro. “Colocamos nas cinco unidades de saúde da cidade e no Hospital Municipal. Cada gaiola tinha mais ou menos 20 livros, então são 100 livros”, acrescenta Cícero.

“Queremos que os livros sejam trocados, levados, devolvidos, ou seja, que eles sejam compartilhados de verdade com a população”, acrescenta o secretário de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta. “Através de parcerias simples, podemos trazer uma alternativa de popularização da leitura em qualquer local, incluindo aqueles que moram mais distantes da Biblioteca Municipal”, completa.

A iniciativa de deixar livros em áreas públicas para que outras pessoas tenham contato com eles se chama bookcrossing e permite até o mapeamento da localidade atual dos exemplares compartilhados por meio de cadastro no site http://www.bookcrossing.com. A Biblioteca Municipal Jandira Basseto Pântano, de Americana, é a oitava no mundo que mais “liberta” obras literárias desta forma. Já são 30,9 mil que seguiram por novos caminhos.