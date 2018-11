Nova biblioteca de Santa Bárbara começa a receber acervo

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia, nesta semana, a mudança do acervo da Biblioteca “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), localizado na Rua João Lino, para a nova Biblioteca Pública, que está sendo construída no Complexo do Novo Terminal Urbano, e que levará o mesmo nome.A mudança será realizada durante todo mês de novembro.

A equipe condicionará o acervo com cuidado, de acordo com a disposição do novo local. Ao todo, mais de 54 mil exemplares serão transportados nessa operação de transição. A devolução dos livros já emprestados poderá ser feita em dezembro na nova Biblioteca. Desta vez, foram liberados para empréstimo três livros por adulto e dois para criança. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste/Divulgação

A Nova Biblioteca nasceu de uma parceria com a iniciativa privada e a sua construção não terá custos à Prefeitura. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, o objetivo é fazer com que o leitor sinta-se abraçado por um espaço confortável. “O prédio da Biblioteca Central abrigou com carinho a cultura literária de Santa Bárbara, porém a construção não foi planejada para ser uma hall de leitura e estudo, se tornando biblioteca pública na transferência do Paço Municipal”, explicou.

Já a nova Biblioteca Pública será climatizada e possuirá um amplo espaço de leitura, trazendo qualidade na experiência da leitura, convivência, contação de histórias e estímulo ao hábito de ler e também facilitará o acesso para trabalhadores e estudantes de todas as idades pela proximidade com o Terminal Urbano – em mais de 500 metros quadrados de área construída.

“Durante o planejamento da nova biblioteca, o prefeito Denis Andia teve o máximo cuidado para elaborar um ambiente convidativo, aconchegante e dinâmico, capaz de atender com cuidado os diversos públicos que farão uso do espaço”, complementou Evandro.

Obras

As obras da Nova Biblioteca Pública avançam na fase de acabamento. Equipes realizam a pintura interna dos contêineres, instalações da parte elétrica e implantação de dois pórticos para a cobertura da entrada, estrutura da cobertura da área de leitura e assentamento de cerâmica nos sanitários. O projeto inovador de arquitetura e sustentabilidade está localizado na esquina das ruas Campos Sales e Prudente de Moraes, ao lado do Complexo do Novo Terminal Urbano.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.