Pároco abre espaço para lançamentos de obras literárias

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A palavra escrita está essencialmente ligada ao cristianismo ao longo dos anos e seu símbolo máximo é a Bíblia Sagrada. Em Americana, o novo pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo, Marcos Daniel de Moraes Ramalho, abriu espaço na comunidade religiosa para o lançamento e discussão de livros religiosos.

O primeiro evento ocorre nesta quinta-feira, com o lançamento de “Mulheres Que Tocam o Coração de Deus”, da teóloga Maria Cecília Domezi, e a apresentação de “A Vida em Prece – O Livro de Orações da Mulher”, que tem o padre como um dos autores.

“Permaneci dez anos em Limeira e já fazia isso lá. Junto com as editoras, trazíamos alguns autores, fazíamos uns bate-papos. E aí, por conta da minha parceria com a Editora Vozes, ela me convida pra promover o livro em si e os lançamentos de outros colegas. Então, a professora Maria Cecília está lançando esse novo material e a editora me propôs de fazer esse e outros lançamentos”, explica o padre.

A teóloga explica que seu livro traz 54 biografias de mulheres que, desde o início do cristianismo e até os dias atuais, desempenharam um papel de transformação social ativo ligado à religião. Entre elas, cita Maria de Magdala, considerada “a apóstola dos apóstolos”; Catarina de Siena e seu papel de reformadora da igreja cristã; Joana d’Arc, tornada mártir após defender a igreja e morrer na fogueira; Josefina Bakhita, que lutou contra a escravidão desde os 5 anos; madre Teresa de Calcutá e Irmã Dulce.

“Todas essas mulheres amaram os outros mais do que a si mesmas e se dedicaram a uma humildade operante, que transforma ao redor. Temos mulheres da época mais atual também, como, por exemplo, Dorothy Stang, uma freira que defendia os indígenas, os camponeses, a floresta amazônica e acabou sendo assassinada”, acrescenta a autora. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

REFLEXÕES. Já “A Vida em Prece” foi lançado em 2018 e, além de Marcos Ramalho, é assinado por Fernando Altemeyer Junior, Gisele Canário e Nayá Fernandes. “Tem orações para quando você está triste, para quando você está com alguma dúvida, para quando você está de luto. Então, ele traz essas situações e um pequeno texto, um comentário e uma reflexão e logo em seguida vem uma oração apropriada a essa situação. É um livro voltado ao público feminino”, explica o pároco, que assumiu a igreja há quase três meses.

Ele ressalta que não se trata apenas de eventos “para vender livros”. “Quero criar com o tempo esse espaço, já que tenho essa possibilidade com a Editora Vozes. Trazer pessoas, fazer bate-papos, propor uma reflexão e fazer desse momento um momento de pensar a vida, pensar a fé, de conhecimento, de trocas”, finaliza.

Acontece. O lançamento de “Mulheres que Tocam o Coração de Deus” e a apresentação de “A Vida em Prece” ocorrem nesta quinta-feira, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Carmo (Rua Roque Faraone, 192, Vila Cordenonsi). A participação é gratuita e haverá venda das obras.