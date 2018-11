Palestra discute escravismo presente em obras de Machado de Assis

O escritor Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) é atualmente conhecido por sua produção literária que narra o cotidiano carioca da segunda metade do século 19. Conhecido por livros como “Memórias Póstumas de Brás Cubas” (1865) e “Dom Casmurro” (1899), ele também foi um notável funcionário público e esteve diretamente envolvido na aplicação da legislação abolicionista (mais especificamente da Lei do Ventre Livre), registrando os impasses para sua elaboração e as consequências sociais e políticas da servidão em seus romances.

A presença destas críticas em sua obra será o foco da palestra “Machado de Assis: Memória e História da Escravidão Negra na Literatura Brasileira do Século 19”, que será ministrada gratuitamente pela historiadora Laila Correa e Silva, em Americana, na noite desta terça-feira. Foto: Domínio Público

O convite à palestra foi feito por conta de uma pesquisa desenvolvida no Departamento de História da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), sob orientação do professor Sidney Chalhoub (Unicamp\Harvard). Sua leitura se pauta em pesquisadores como Roberto Schwarz e John Gledson.

“O tratamento machadiano sobre o tema da escravidão, portanto, aparece sempre sob a perspectiva crítica. Contudo, nem sempre são referências tão diretas e evidentes, sobretudo no caso dos romances e contos. Isso exige que tenhamos uma leitura mais cuidadosa, ‘descascando’ as várias camadas de seus textos e pesquisando suas várias referências e citações”, explica a pesquisadora.

A palestrante vai trazer citações de obras mais conhecidas, como “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e “Dom Casmurro”, e outros escritos menos conhecidos, como os contos “Mariana”, “O Caso da Vara” e “Pai Contra Mãe”. “São produções de diferentes períodos, antes e depois da abolição, e com isso problematizarei as formas como o tema da escravidão apareceu. Minha hipótese, que será discutida na palestra, será a de que o tema apareceu um pouco mais velado, por assim dizer, antes da abolição e depois da abolição, Machado tratou-o mais abertamente”, conta Laila.

A historiadora também vai abordar o fato de que o autor era negro e a influência disso em sua abordagem do tema. “Um dos maiores escritores da literatura nacional foi um homem negro. E isso também teve impacto em sua obra, na forma como ele abordou criticamente a escravidão e os destinos dos ex-escravizados e ex-escravizadas no pós-abolição”, acrescenta.

ACONTECE: A palestra “Machado de Assis: Memória e História da Escravidão Negra na Literatura Brasileira do Século 19” vai ocorrer a partir das 19h na Câmara de Americana, localizada na Praça Divino Salvador, 5, Jardim Girassol. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas. Reservas pelo e-mail historiadorescarioba@gmail.com.