Obras da nova biblioteca de SB são concluídas

As obras de implementação da nova Biblioteca Pública de Santa Bárbara d’Oeste foram concluídas, segundo a Emccamp Residencial, empresa responsável pelos serviços. A estrutura implantada no terreno anexo ao Complexo do Novo Terminal Urbano comemora o bicentenário do município, foi inspirada em modelos de outros espaços literários existentes pelo mundo e tem foco na sustentabilidade, segundo a construtora.

A implementação ocorreu em parceria com a prefeitura, não gerou custos aos cofres municipais e a inauguração vai ocorrer ainda em janeiro, segundo o Poder Executivo. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

As obras tiveram início em julho e duraram cerca de cinco meses. A biblioteca, instalada dentro de 12 contêineres, conta com mais de 500 metros quadrados e um espaço amplo de convivência, que reúne quase 60 mil livros.

“O uso dos contêineres e estruturas metálicas permitiu uma redução no tempo de execução da obra e pouca geração de resíduos. A parede verde na parte externa da estrutura também é um destaque do inovador projeto arquitetônico”, afirma Régis Guimarães, CEO da Emccamp.

O projeto de arquitetura e sustentabilidade desenvolvido pela Emccamp foca na circulação de ar e luz, com um piso em laminado de madeira, descreve a empresa. Os contêineres foram ajustados para receber o público, com transformação na parte interna de cada um.

As paredes e tetos foram revestidos com placas de gesso e a estrutura conta com espaços para leitura, estudo, contação de histórias e estímulo ao hábito de ler.

Bonde

Um antigo bonde foi restaurado e instalado ao lado do prédio, servindo de espaço às atividades de contação de histórias para crianças. Está prevista a disponibilização de um acervo de 60 mil livros, além de wi-fi gratuito aos frequentadores.

A prefeitura iniciou em novembro a mudança do acervo do prédio atual, localizado na Rua João Lino, para a nova estrutura.

“A nova Biblioteca Pública representa um novo investimento na formação dos moradores de Santa Bárbara do Oeste. Pela proximidade com o Terminal Urbano do município, o projeto oferece aos usuários do transporte público uma oportunidade de contato com a literatura em brechas na correria do dia a dia”, aponta a Emccamp.

A biblioteca está localizada na esquina das ruas Campos Sales e Prudente de Moraes.