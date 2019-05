Obra de Kafka é dissecada no Sesc Campinas

Foto: Reprodução

A partir desta quarta-feira, o Sesc Campinas traz o “Kafkianas”, atividades que abordam a atualidade e influência de Franz Kafka na literatura, teatro, cinema e dança.

Exibição de filmes, rodas literárias com atores de companhias teatrais de Campinas, oficinas relâmpago de escrita, palestras compõem a programação, que aborda a atualidade e influência de Kafka em manifestações de diferentes linguagens artísticas.

No ciclo “Filmar Kafka” o Sesc exibe treze longas e nove curtas-metragens que apresentam um recorte da pluralidade das leituras das obras do autor tcheco em títulos cinematográficos. “A obra de Franz Kafka parece ser extremamente contemporânea. Poucos autores literários atravessaram o século 20 e continuam tão atuais como esse escritor. Seu legado se tornou uma fonte inesgotável de reflexão e inspiração para artistas e cineastas”, afirma Lucas Murari, professor e pesquisador de cinema e curador do ciclo.

Ele conta que foram selecionados desde filmes destinados ao público cinéfilo, quanto para amantes da literatura do escritor. As atividades de literatura também se debruçam sobre a atualidade da contribuição de estilo, gênero textual e os temas essenciais manifestos em Kafka.

Diversidade. Técnico do Sesc responsável pela programação, Cássio Quiterio explica que o formato das abordagens nas atividades é o mais diverso possível, com atividades de leitura coletiva, ateliês de escrita e encontros de análise com especialistas distribuídos pelo mês. “Juntas, complementando o ciclo de cinema e trazendo a referências do teatro e da dança, perfazem um convite a adentrar o universo chamado de ‘kafkiano’, em que a ficção enfatizada e descrita claramente em seus detalhes e repetições aborda a vida banal e assim nos remete quase que obrigatoriamente à referência realista sobre as nossas relações em sociedade”, acrescenta.

Acontece. A programa de “Kafkianas” começa nesta quarta-feira, às 19h30, com exibição de “O Profeta da Fome”. Toda a programação é gratuita e está disponível em https://www.sescsp.org.br/unidades/16_CAMPINAS.