Mauricio de Sousa ilustra clássico de Monteiro Lobato

Os personagens da Turma da Mônica, criados por Mauricio de Sousa, dispensam apresentações e são figuras adoradas por todo o Brasil. Igualmente amadas, criações de Monteiro Lobato, como Narizinho, Pedrinho e a boneca Emília, já encheram de fantasia a infância de milhares de pessoas. O que dizer, então, quando esses dois mundos cheios de diversão, aventuras e descobertas se encontram? A resposta é o livro “Narizinho Arrebitado”, lançado em janeiro pela Editora Girassol.

Foto: Divulgação

Na obra, o pai da Mônica ilustra e adapta o primeiro livro infantil escrito por Lobato, “A Menina do Narizinho Arrebitado”, lançado em 1920, a toda uma nova geração. A história apresenta Lúcia, uma menina do narizinho arrebitado, que vive com duas senhoras e uma boneca de pano no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela vive uma grande aventura quando conhece um peixe usando fraque e cartola que se identifica como o Príncipe Escamoso, soberano do Reino das Águas Claras, que a convida para um passeio por seus domínios.

Na obra, Magali vira Lúcia, Mônica vira Emília, Cebolinha dá novo rosto a Pedrinho, e assim por diante.

“Eu me senti homenageado podendo fazer um trabalho como esse, ilustrando o trabalho de um escritor que eu adorava quando era garoto”, disse Mauricio de Sousa, numa entrevista exclusiva ao LIBERAL, durante o lançamento do livro em um shopping de Campinas, no último domingo.

Foto: Reprodução

“Li todos os livros e sonhava com isso”, ressaltou. Mauricio contou que já havia sido convidado a ilustrar Lobato antes, mas se negou por achar um “sacrilégio” alterar o trabalho do escritor. “Muitos anos atrás, quando eu já desenhava profissionalmente, a Editora Brasiliense, que cuidava dos direitos do Lobato, me pediu para modernizar o traço dos personagens, mas eu achava aquele material era tão sagrado, que eu me recusei”.

Agora, a história é outra. “Passaram-se os anos, eu comecei a fazer livros, montei um estúdio grande, com ótimos artistas, e hoje eu me sinto capaz de fazer esse trabalho de ‘adequação’ nos traços dos desenhos para uma nova geração, com o melhor que eu posso fazer”.