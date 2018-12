Livro reúne histórias de 22 idosas barbarenses

A história de vida de 22 integrantes do grupo da Terceira Idade Reviver, do Conjunto Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, foi retratada no livro “Não Me Esqueças Jamais”, cujo lançamento ocorreu na última quinta-feira. Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, o evento foi realizado no Cras (Centro de Referência e Assistência Social) 4 e integra as comemorações dos 200 anos da cidade.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O lançamento contou com homenagem à Maria do Socorro, uma das escritoras que faleceu dias após registrar sua história. As suas palavras foram lidas ao público e familiares presentes. “No momento em que a cidade completa 200 anos, 22 mulheres relatam em um livro as suas vidas, deixando um legado. São histórias de lutas e conquistas de mulheres que, assim como Dona Margarida, nossa fundadora, saíram à frente transformando o mundo e nos inspirando”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina da Silva.

De acordo com a secretária, alguns exemplares serão disponibilizados para consulta na nova Biblioteca Pública Municipal, ao lado do Complexo do Novo Terminal Urbano, na região central da cidade. O livro “Não Me Esqueças Jamais” é uma realização da prefeitura e fruto de um trabalho realizado há quase dois anos durante os encontros do Grupo Reviver, que reúne dezenas de pessoas.