Livro descreve criação da Santa Casa de Limeira

O trabalho de grandes nomes da medicina, pioneirismo e evolução de procedimentos na área de saúde e reações sociais em Limeira e região a epidemias são alguns dos temas retratados no livro “Santa Casa de Misericórdia de Limeira”, que o pesquisador limeirense José Eduardo Heflinger Júnior vai lançar na próxima segunda-feira. Sua 25ª obra é resultado de 34 anos de pesquisa sobre a história da cidade e seu entorno em arquivos documentais brasileiros, suíços e alemães. O trabalho também reúne fotos históricas e informações nunca antes compiladas.

Incentivado pela Lei Rouanet e patrocinado pela Cirúrgica Fernandes, a publicação destaca fatos alusivos às epidemias que assolaram o Brasil no final do século 19 tomando como referência o município de Limeira, cidade Berço da Imigração Europeia pelo Sistema de Parceria. “Varri os arquivos brasileiros e europeus que tinham a ver com o sistema de imigração por parceria. Alemanha, Suíça, Portugal, a gente ficava lá dois meses por ano, durante 13 anos, e vasculhávamos esses arquivos e aí coletávamos todo o material”, conta José Eduardo. Foto: Acervo Santa Casa de Limeira

A publicação traz um preâmbulo mostrando um cenário deficiente de médicos na cidade e a atuação de profissionais neste período, como Joseph Cooper Reinhardt, autor do primeiro diagnóstico do Mal de Chagas.

O autor também relembra que quando um pouco antes do surgimento da Santa Casa e durante sua constituição, Limeira vivia uma epidemia de febre amarela, o que evidenciou a falta de estrutura hospitalar. Então, em 1895, a irmandade da Santa Casa de Misericórdia constrói o hospital no centro da cidade, em um terreno doado por um lavrador.

“No final do século 19, Limeira abrigou um polo de medicina que contava com Adolfo Lutz atuando como clínico geral, antes de se transformar no primeiro médico-cientista a confirmar os mecanismos de transmissão da febre amarela”, conta José Eduardo. “Já o dr. Antonio Cândido Camargo, diante do sucesso alcançado em todo o Brasil pelas cirurgias realizadas na Santa Casa de Limeira, para onde convergiam pacientes desenganados, obtendo a cura de seus males, foi convidado pelo Núcleo Dr. Arnaldo, para ser um dos primeiros professores do embrião da Faculdade de Medicina da USP”, destaca o autor.

Relatos de médicos, arquivo do Estado, do Centro de Memória de Limeira, arquivo municipal, atas do hospital e reportagens foram fontes de dados para o material final, que reconstitui a importância que ganharam alguns dos setores da Santa Casa, como o Unidade de Tratamento de Queimados e o Col (Centro de Oncologia de Limeira), UCO (Unidade Coronária), maternidade e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal, o que o levou a ser classificado como “hospital estruturante”.

ACONTECE: O livro será lançado na segunda-feira, às 19h30, no Espaço Cultural Engep (Largo da Boa Morte, 118, Centro, Limeira) com entrada gratuita. O exemplar custa R$ 50 e pode ser adquirido por meio dos contatos (19) 3034-0115, (19) 3444-8810, (19) 99643-2855 e imigracao.resgate@hotmail.com.