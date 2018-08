Inscrições para concurso literário são prorrogadas

A comissão organizadora do 2º Concurso Literário da Flaam (Feira Literária e Artística de Americana) decidiu ampliar o prazo para a inscrição no concurso até o dia 29 de setembro. A ampliação do prazo se deve à mudança do recesso das escolas públicas estaduais devido aos jogos estudantis.

O concurso é voltado para o estímulo da produção literária de jovens de ensino fundamental 2 e médio residentes em Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré e podem participar alunos das redes pública e privada.

O prêmio é uma produção da Flaam e é coordenado pelo professores Fátima Lucena e Ivan Lúcio Ferreira. Nesta segunda edição, ele é temático e versa sobre o tema “tolerância”, abrangendo os gêneros poesia e conto.

De acordo com o professor Ivan, cada aluno pode encaminhar um texto de cada gênero, o qual será avaliado por uma comissão de professores e escritores. Para participar, é preciso ler as regras do concurso, disponíveis em www.concursoflaam.blogspot.com/p/regulamento.html e na página da Flaam no Facebook (@feiraliterariaeartistica).

Os três primeiros colocados de cada gênero (poesia e conto) e de cada categoria (ensino fundamental e médio) receberão certificado e kits literários. O anúncio dos selecionados será dia 29 de outubro e a premiação deverá ocorrer durante a Flaam 2018, nos dias 10 e 11 de novembro. Os 50 melhores textos são transformados em um e-book.