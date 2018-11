Escritor de Americana participa de debates em feira

O escritor americanense Luiz Biajoni coordenará uma mesa de debates sobre a produção literária de ficções na atualidade e participará de uma conversa sobre a comédia “Elvis & Madona”, durante a primeira Feira do Livro da FCA (Faculdade de Ciências Aplicadas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), campus de Limeira.

O evento ocorrerá na sexta e no sábado, das 10h às 18h, e a programação envolve palestras, debates, exibição de filmes, vendas e trocas de livros, mas também com programação ampla que envolve música, dança, teatro, yoga e brincadeiras para crianças. Foto: Arquivo / O Liberal

O intuito é aproximar a comunidade de Limeira e região da Unicamp-Limeira. A realização é da Comissão da Biblioteca da FCA, do Eixo Público e do Cotil – Colégio Técnico de Limeira. A entrada é gratuita e nos dois dias do evento haverá barracas de alimentação e bebidas.

O filme “Elvis & Madona” recebeu vários prêmios no Brasil e ao redor do mundo e conta uma história de amor entre uma entregadora de pizzas lésbica (Simone Spoladore) e uma cabeleireira travesti (Igor Cotrim). O elenco também conta com Maitê Proença, Buza Ferraz e José Wilker. A classificação etária é 14 anos e a entrada é franca. A exibição vai ocorrer nesta sexta-feira, às 14h.

Diretor da produção, Marcelo Laffitte convidou Biajoni para romancear seu argumento e roteiro. Biajoni subverteu a história, transformando num romance policial a história de amizade e amor central. O livro ganhou destaque na mídia.

O escritor americanense também vai coordenar uma mesa de debates com o tema “Escrever Ficção Hoje” com dois autores regionais de expressão: Verena Cavalcante e Mauricio de Almeida, no sábado, às 10h30.

Biajoni é autor de “A Comédia Mundana” e “A Viagem de James Amaro”, ambos também publicados em Portugal, e de “Virgínia Berlim – Uma Experiência”, além de “Elvis & Madona”. Verena Cavalcante nasceu em São Paulo e reside em Limeira, é escritora de contos de terror com dois livros publicados: “Larva” e “O Berro do Bode”. Maurício de Almeida é de Campinas e venceu o prêmio Sesc de Literatura na categoria contos com “Beijando Dentes”, em 2007, e o prêmio São Paulo de Literatura na categoria Autor Estreante com até 40 anos, com “A Instrução da Noite”, em 2017. Após o debate, os três autores vão responder perguntas da plateia e autografar livros.

ACONTECE: A Feira do Livro da FCA acontece nesta sexta e sábado, das 10h às 18h, com entrada gratuita. A faculdade fica na Rua Pedro Zaccaria, 1.300, Jardim São Paulo, Limeira.