Em livro, amiga de Hilda Hilst busca decodificar sua obra

A jornalista, atriz e escritora campineira Ana Lúcia Vasconcelos manteve uma amizade de 36 anos com Hilda Hilst, leu sua obra “dezenas” de vezes e a entrevistou uma série de outras, ouviu confissões sobre sua vida, seus pais, seus amores, mas apenas depois de sua morte entendeu uma frase que ouviu dela: “o que em mim se extingue, em ti ressurge”. E com essa tarefa de fazer eterno o legado da colega de escrita, Ana Lúcia lança nesta quarta-feira, em Campinas, o livro “A intensa, extremada, delirante Hilda Hilst”.

Hilda e sua obra estiveram no foco Flip (Feira Literária Internacional de Paraty) desse ano, que aconteceu entre os dias 25 e 29 de julho de 2018. Importante autora brasileira, ela viveu em Campinas a partir de 1966, quando tinha 36 anos. Na cidade, construiu a Casa do Sol, planejada detalhadamente para ser um espaço de inspiração e criação artística, onde hospedou diversos artistas e autores e viveu o resto de sua vida. A Casa do Sol foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural em 2012. Foto: Divulgação

Amiga de Hilda Hilst desde 1968 e frequentadora da Casa do Sol durante o período em que foram escritas suas obras mais importantes, Ana Lúcia busca decodificar a obra da autora, considerada difícil e hermética para o público, através de recordações de sua própria vivência com Hilda, de um vasto estudo de sua obra, dos artigos e entrevistas sobre ela publicados e também de entrevistas com outras pessoas próximas, estudiosos, amantes da obra de Hilda, críticos literários e jornalistas.

“Pelo que vi até agora, as pessoas não entenderam ainda o recado que ela quis deixar: a vida é eterna, a alma é imortal. Quando falam da experiência dos gravadores [Hilda deixava gravadores de som ligados por sua chácara], uns perguntam: então ela falava com os mortos? Não, ela estava tentando um contato com os vivos. As pessoas que passaram para outra dimensão. Ou então, ela fazia isso porque queria ficar eterna […] Mas, enfim, o que percebo é que em geral mesmo os que estão estudando sua obra e vida não captaram sua totalidade”, reflete Ana.

O livro foi um projeto contemplado pelo FICC (Fundo de Investimentos Culturais de Campinas), que tem como finalidade fomentar a produção artística local.

ACONTECE: O livro “A intensa, extremada, delirante Hilda Hilst” será lançado nesta quarta-feira, a partir das 18h, no Macunaíma Pizza Bar, na Rua José Martins, 613, em Barão Geraldo. A entrada é gratuita. O livro será vendido por R$ 30.