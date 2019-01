Download de e-book dos 200 anos de SB é disponibilizado

A Função Romi disponibilizou para download gratuito, nesta terça-feira, o livro “Santa Bárbara d’Oeste 200 anos”, que resgata o bicentenário da cidade, celebrado no final do ano passado. A versão impressa já havia sido lançada em dezembro, em evento com sessão de autógrafos do autor José Pedro Martins e do fotógrafo Ricardo Pereira Martins, com a presença da senhora Esmeralda, descendente do renomado fotógrafo Augusto Strazdin, e da senhora Mildred, descendente da fundadora da cidade, Dona Margarida da Graça Martins, além de empresários e personalidades do Poder Público Municipal.

O download pode ser feito pelo link https://bit.ly/2CxZumn. No menu do site, é preciso clicar em “Santa Bárbara 200 Anos”. Foto: Ricardo Pereira Martins

“Esta obra literária vem fortalecer os laços da população com sua história, mostra os primeiros tempos na cidade fundada por Dona Margarida da Graça Martins, a chegada dos imigrantes americanos, italianos e muitos outros que aqui vieram para fazer dessa terra a sua casa. Apresenta o surgimento das usinas, as primeiras indústrias e o crescimento populacional na zona leste do município, composta em grande parte por migrantes de várias partes do estado de São Paulo e exibe um panorama cultural da bicentenária Santa Bárbara d’Oeste”, conta Vainer Penatti, superintendente da Fundação Romi.

A obra é uma iniciativa da Fundação Romi, apresentada pelo Ministério da Cultura sob a proponência da Editora Kongo e, foi patrocinada pela Denso do Brasil e Indústrias Romi através da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O projeto contou também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

A versão impressa não foi comercializada, mas disponibilizada gratuitamente em espaços públicos municipais, em todas as bibliotecas de escolas públicas municipais de Santa Bárbara d’Oeste, e em bibliotecas de escolas públicas estaduais da cidade. Alguns exemplares também entregues à Indústrias Romi e à Denso do Brasil, para acesso de seus funcionários.