Com direito a bate-papo, livros do Prêmio Sesc são lançados em SP

Um bate-papo mediado pela escritora e jornalista Veronica Stigger marca o lançamento nesta terça-feira, 6, às 19h30, dos livros vencedores do Prêmio Sesc de Literatura: o romance Entre as Mãos, de Juliana Leite, e As Coisas, com contos de Tobias Carvalho. Será no Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109), com entrada gratuita e distribuição de senhas a partir das 18h30.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.