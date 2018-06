Clovys Torre lança livro independente do monólogo

Há alguns meses, o ator americanense Clovys Torres, que mantém carreira bem-sucedida em São Paulo, voltou à cidade natal para apresentar sua nova peça, o solo “Me Dá Tua Mão”. O monólogo segue em cartaz na capital, no café Pimenta Romã, no Hotel HB Ninety, e agora poderá ser conferido também em livro, lançado por Torres no último sábado.

Este já é o segundo da sua carreira literária, e tem prefácio assinado pela escritora Adriana Calabró. Ainda há a colaboração da especialista em literatura brasileira e francesa Angela Aranha Coelho, que assina a orelha da publicação. O livro tem edição independente e somente 500 exemplares foram produzidos. Quem perdeu o lançamento em São Paulo não precisa se lamentar, pois Torres já está planejando sua vinda a Americana para divulgação do trabalho. A data e o local ainda estão definidos. Foto: Antonio Lopes / Divulgação

Assim como na peça, “Me Dá Tua Mão” vai além de uma simples história de amor. Na obra, um homem recebe visitas em sua casa, enquanto a mulher, identificada por Ela, pede sua mão insistentemente no quarto. O narrador apresenta ao público a história do casal e de várias personagens, revelando momentos sobre família, amor e a saudade.

“À medida que as personagens revelam suas emoções, a plateia mergulha em suas memórias e esta é a grande poesia deste trabalho que agora alça novos voos, do palco para a casa do leitor. Cada leitor viajará em suas paisagens, em suas emoções, a partir da provocação deste narrador que desnuda momentos e personagens bem próximos de qualquer pessoa que estiver assistindo”, observa o ator-autor.

O espetáculo e o livro surgiram a partir de uma pesquisa de Torres sobre a memória e o envelhecimento. Tudo foi iniciado com outra peça, “Maria Mucuta”, encenada por ele mesmo entre 200 e 2004. Nesta montagem, era a mulher quem relembrava as histórias, enquanto esperava a vinda do marido. Para a criação, mais de 500 idosos foram entrevistados.

Após árduo processo de produção e ensaios abertos para escolas, grupos de estudos e especialistas, Torres teve a oportunidade de ver “Me Dá Tua Mão” ser desconstruído por Amir Haddad, referência no teatro nacional. “É um trabalho que não termina nunca e agora começo uma nova fase da peça, que terá sempre provocações e desconstruções vindas do mestre Amir. Portanto, é uma peça que segue um fluxo de constante pesquisa e renovação e isso era o que eu queria e precisava! Jamais estará pronta esta história e cada dia tenho o que investigar e pesquisar”.