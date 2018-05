Booker Prize cria prêmio para celebrar 50 anos

O Man Booker Prize, talvez a mais importante distinção literária em língua inglesa, criou um prêmio especial para comemorar os seus 50 anos de existência. Um júri selecionou um livro vencedor do prêmio de cada década para concorrer ao Golden Man Booker Prize. Os finalistas são: Num Estado Livre, de V.S. Naipaul (1971); Moon Tiger, de Penelope Lively (1987); O Paciente Inglês, de Michael Ondaatje (1992); Wolf Hall, de Hilary Mantel (2009); e Lincoln no Limbo, de George Saunders (2017). Agora, a votação é aberta ao público e ocorre no website do Booker Prize até o dia 25 de junho. O vencedor será conhecido no dia 8 de julho, em um festival organizado pelo prêmio, em Londres.

Na última quarta-feira, Olga Tokarczuk se tornou a primeira escritora polonesa a vencer o Man Booker International Prize, a versão internacional do prêmio que escolhe um trabalho de ficção de qualquer lugar do mundo traduzido para o inglês. O prêmio paga 50 mil libras para ser dividido entre o autor e o tradutor. O livro Flights, de Tokarczuk, disputou com mais de 100 obras inscritas e venceu antigos premiados pelo Booker International, como o húngaro László Krasznahorkai e a escritora sul-coreana Han Kang.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.