Bibliotecas de Americana e Hortolândia realizam feira de livros

Duas bibliotecas municipais da região vão promover ações para incentivo da leitura entre esta sexta-feira e sábado.

Em Americana, o espaço literário vai promover nesta sexta-feira, das 9h às 15h, a atividade “Tenda Leve e Leia”, na qual serão distribuídos livros gratuitamente, sem a necessidade de devolução. Estarão disponíveis livros de assuntos gerais, enciclopédias, manuais e didáticos de diversas áreas como matemática, sociologia e história, todos provenientes de doações recebidas pela biblioteca. Foto: Divulgação

Já em Hortolândia, a Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte realizará, neste sábado, das 9h às 14h, a “2ª Feira de Troca de Livros”. De acordo com o coordenador do espaço, Rafael Antonio da Silva, o centro cultural disponibilizará cerca de 700 títulos para troca. “Decidimos realizar a feira fora do dia normal de funcionamento para atender a demanda dos leitores cativos da biblioteca”, salienta.

Quem quiser participar da feira poderá trazer livros, que serão avaliados de acordo com quatro categorias temáticas. Eles devem estar em bom estado de conservação, sem rasgos, danos, rasuras ou amassados. Não serão aceitas publicações didáticas e enciclopédias, nem títulos doados na feira de troca que aconteceu no Hortolendo de 2018. A troca será de um exemplar por outro. Só poderão ser feitas no máximo dez trocas por vez. O público também poderá trocar CDs e DVDs. Neste caso, a troca só poderá ser feita de um CD por outro CD, ou um DVD por outro DVD.

ACONTECE: A Tenda Leve e Leia ocorre nesta sexta-feira, das 9h às 15h, na Biblioteca Municipal de Americana (Praça Comendador Müller, nº 172, Centro). Já a 2ª Feira de Troca de Livros ocorre em frente à Biblioteca Municipal de Hortolândia, neste sábado, das 9h às 14h. O espaço fica no piso inferior do Open Shopping (Rua Luiz Camilo de Camargo, 581, Centro)