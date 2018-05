Biblioteca Municipal presenteia os leitores

Foto: Prefeitura Municipal - Divulgação

A Biblioteca Municipal de Americana realiza, nesta sexta-feira, a edição mensal do Tenda Leve e Leia. Serão disponibilizados cerca de 250 livros frutos de doações e que não farão parte do acervo do espaço. Assim, eles serão expostos em uma tenda e podem ser levados gratuitamente pela população, sem a necessidade de devolução.

Orientador cultural e responsável pela biblioteca, Leonardo Luciano explicou que o local recebe uma grande quantidade de livros didáticos e enciclopédias doados por escolas, cursos e pela comunidade. Mensalmente, a biblioteca monta essa tenda para dar vazão a esses exemplares e, ao mesmo tempo, promover acesso ao conhecimento.

“Fico feliz de ver o quanto tem pessoas que se interessam, seja para uso próprio, ou para algum filho ou familiar. É uma forma de circulação de conhecimento e estimular a leitura”, disse o orientador. A Tenda Leve e Leia será montada na Praça Comendador Muller, no Centro, a partir das 9h. A barraca ficará no local até por volta das 15h, mas pode ser desmontada antes caso todos os exemplares disponibilizados sejam levados.