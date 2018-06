Biblioteca expõe obras literárias dos países que disputam a Copa

Durante os jogos da Copa do Mundo, os visitantes da Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte”, em Hortolândia, receberão dicas de livros de autores nascidos nos 32 países que participarão da competição mundial de futebol. Os primeiros livros expostos no ponto de leitura serão de autores russos e árabes, seleções que abrem a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (14), às 12h.

O espaço de leitura fica na rua Luiz Camilo de Camargo, 581, no interior do Open Shopping. A Biblioteca Municipal já é ponto de encontro para colecionadores de figurinhas do álbum da Copa. O espaço recebeu decoração nas cores verde e amarelo, uma homenagem à seleção brasileira de futebol. Foto: Reginaldo Prado / Prefeitura de Hortolândia

Nesta quinta, o público terá a oportunidade de conferir obras dos autores Fiódor Dostoiévski e Tolslói, clássicos russo, assim como as histórias do escritor árabe, Jean P. Sasson, como a “Princesa Sultana”: sua vida, sua luta, que retrata o drama e condições vividas no continente árabe. Haverá também livros de autores portugueses, argentinos, ingleses e colombianos.

A literatura brasileira estará presente no espaço de leitura com a exposição de livros dos autores Machado de Assis, Carlos Drumond de Andrade, Clarisse Lispector, dentre outros.

De acordo com a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, a proposta de realizar a exposição de livros de autores relacionados aos países que disputam a Copa do Mundo tem o objetivo de manter o público informado sobre as culturas dos demais países, de movimentar o espaço e chamar a atenção do leitor para a literatura internacional.

A Biblioteca Municipal exibirá jogos da Copa do Mundo na televisão do ponto de leitura durante o período de expediente. Nos dias dos jogos da seleção brasileira, o local ficará fechado.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Hortolândia.