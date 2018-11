Biblioteca suspende empréstimos para inventário

A Biblioteca Municipal “Terezinha França de Mendonça Duarte”, em Hortolândia, informa que suspenderá os serviços de empréstimo de livros e renovação de prazo de empréstimo. Durante os dias 12 e 14/11 e 21 a 23/11, a biblioteca continuará a realizar apenas os serviços de cadastro de usuários e recebimento de livros emprestados. A lan house e a Sala Infantil, que ficam dentro da biblioteca, também funcionarão normalmente durante os dois períodos.

A interrupção é necessária para que o órgão realize o inventário de seu acervo entre os dias 26 e 30 deste mês. Durante este período, a biblioteca funcionará apenas para devolução atrasada de livros emprestados. Esta é a primeira vez que a biblioteca realiza o inventário do acervo desde que começou a funcionar em 1995. Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

O coordenador da Biblioteca Municipal, Rafael Antonio da Silva, explica que o objetivo do inventário é verificar se todos os livros que foram catalogados estão realmente no acervo ou se há algum título que foi extraviado, perdido ou danificado. “Para realizar o inventário, é necessário justamente interromper os serviços de empréstimo dos livros e renovação de prazo”, salienta. Atualmente, a biblioteca conta com cerca de 17 mil exemplares, entre livros, audiolivros, ebooks, CDs e DVDs. De acordo com o coordenador, neste ano foram inseridos mais de 500 títulos novos ao acervo da biblioteca e realizados mais de 10.000 empréstimos.

Em 2017, por meio do software gratuito Biblivre, a biblioteca catalogou e disponibilizou o acervo para consulta online, http://biblivre.hortolandia.sp.gov.br/Biblivre5/single/. Por meio do link, os usuários cadastrados na biblioteca e o público em geral podem consultar a disponibilidade de empréstimo de algum livro desejado.

O atendimento ao público será retomado no dia 03/12. A Biblioteca Municipal fica dentro do Open Shopping, no piso inferior, localizado na rua Luiz Camilo de Camargo, 581, região central. Para mais informações, o público pode ligar no telefone 3887-1684.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Hortolândia.