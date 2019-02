Barbarense lança livro de poesia após fazer sucesso em blog

Aos 19 anos e 12,5 mil seguidores conquistados na rede social Wattpad, com a publicação de fanfictions, a escritora barbarense Natália Nogueira dá agora um novo passo em sua trajetória literária, com a publicação do livro de poesias “Colecionando Partes de Mim” (Rouxinol Editora). Intimista e estruturada a partir de um processo de amadurecimento, a obra já está sendo vendida pela internet e terá lançamento oficial no próximo sábado, na Biblioteca Municipal Professora Maria Aparecida de Almeida Nogueira.

Como um diário sobre sentimentos, a publicação conta com o prefácio de Tereza de Morais, professora de Literatura da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, ilustração da estudante de Direto Lorenza Porfírio Naville Lourenço e reúne 80 poemas dividido em três partes: “Dissabor”, “Pundonor” e “Amor”. Foto: Divulgação

Estudante de Letras, Natália confidencia que tem dificuldade em expressar sentimentos oralmente, então começou a escrever um diário com poemas para exteriorizá-los, o que gerou o livro.

“Na primeira parte eu falo muito sobre os sentimentos e acontecimentos em geral, que foram muito prejudiciais para as pessoas que eu amo e para mim mesma, encerro essa parte falando que quero aprender a lidar com elas. Na segunda parte, é basicamente eu escrevendo sobre como amadureci e aprendi a lidar com aquilo que me fazia mal. Então, na última parte eu só falo tudo que aprendi e como isso me deu abertura para que eu pudesse me permitir sentir coisas boas novamente”, revela a autora. O empoderamento feminino é outra temática presente em seus escritos.

A rotina de escrita ela criou por meio de textos publicados em redes sociais. Começou a ler e, depois, a escrever fanfictions, histórias criadas por fãs sobre personagens já popularizados. O formato ganhou força entre leitores de mangás, mas envolve outros gêneros.

“Escrevendo as fanfics eu amadureci muito a minha escrita, arrisquei diversos gêneros textuais e acabei ganhando diversos seguidores, passei a ter contato com muitas pessoas do Brasil. Na época que a Flávia Duduch, da Rouxinol Editora, me encontrou eu estava com um projeto paralelo em outras redes sociais com amigas que também escrevem fanfictions. Nesse projeto, criamos perfis (no Twitter, Instagram e Facebook) para publicarmos coisas que estavam em nossos blocos de notas que não compartilhamos, textos e poemas que não tinham nada a ver com fanfics. Então acabei apresentando o projeto e a Flávia achou que seria melhor lançar o livro com os poemas”, explica.

O “Colecionando Partes de Mim” está sendo vendido por R$ 35 no site da editora e pelo telefone (19) 3463-7633. Também será comercializado no dia do lançamento na biblioteca, que vai ocorrer a partir das 19h30 do sábado, com entrada gratuita.