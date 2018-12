Autor lança em Americana livro de teor político

O escritor Andre L. Braga lança em Americana, nesta quinta-feira, o livro “Do Inferno Ao Planalto”. O evento vai ocorrer no Espaço GNU, a partir das 20h, com entrada gratuita. A obra é apontada como “um retrato do atual momento político-social brasileiro”.

Foto: Divulgação

“‘Do Inferno ao Planalto’ é uma história de ficção que permeia a realidade. Em outras palavras, os personagens são fictícios, mas baseados na realidade que está aí, na nossa cara. Tem um pouco de cada político, de cada juiz, de cada jornalista, de cada dono de igreja que visa mais o lucro que a fé, de cada chefe do crime organizado”, descreve o autor, em sua página no Facebook.

Ainda neste mês, o livro será lançado em Campinas, no dia 28, no Macaxeira Campinas (Rua Maria Monteiro, 292, Cambuí). Na última sexta, foi apresentado em Leme. Andre também é autor de “Ana Que Vivia no Espelho”.

Andre reside atualmente em Windsor, na Inglaterra, após curtas passagens por Amsterdam e Genebra e atua em finanças em uma multinacional de bebidas. Ele também mantém a página http://curriculodevida.com.br.

