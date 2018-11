Americanense lança livro de contos em SP

Foram 12 anos de produção até que Victor Hugo terminasse de escrever o clássico “Os Miseráveis” (1862). Já “O Apanhador no Campo de Centeio” (1951) foi publicada após dez anos de trabalho de J.D. Salinger. Por outro lado, “Laranja Mecânica” (1962), de Anthony Burgess, ficou pronto em três semanas, e Jack Kerouac escreveu de forma ininterrupta e diária por 14 horas, por três semanas, para criar “Na Estrada” (1957). O ritmo do escritor americanense Marcelo Moro se assemelha ao do segundo grupo: em uma semana, trouxe ao mundo 21 contos que compõem o livro “Religare”, que vai ser lançado neste sábado, em São Paulo, pela editora Scenarium Plural.

Foram três atos de “sentar e escrever”, mas as histórias já vinham se formando em sua mente há um longo tempo, ressalta o autor. “O processo de escrita para mim sempre foi isso. Primeiro acumulo tudo para depois transbordar”, conta Marcelo. Foto: Divulgação

Seus dois outros livros também foram feitos dessa forma. No entanto, o “Teatro das Ousadias” (2015) e o “Alamedas das Sombras” (2016) são formados por poesias. “Eu nasci contista. Atrás de toda a poesia minha tem um conto”, revela.

Os contos são ambientados no cotidiano. “É o encontro e o desencontro de pessoas e o reencontro depois de algum tempo ou na face de outro. Os contos tratam disso, desse eterno encontro, dessa eterna ligação entre todas as almas que estão por aqui. Sou um apaixonado pelo cotidiano e escrevo sobre ele”, explica o escritor.

Em suas histórias, ele trabalha com o que chama de “verdades melhoradas”, na qual a realidade invade a ficção como elemento de apoio. “Sim, existem personagens reais e fictícios. Aí, o leitor é quem tem que seguir a pista e dizer: ‘isso existiu, aquilo não’. Mas as verdades melhoradas nunca são em detrimento da verdade do conto em si. Elas são para melhorar mesmo, em prol do conto”, reflete. A obra também reúne produções fotográficas de Marcelo e da poeta Maria Florêncio.

A Scenarium Plural é um selo editorial de publicação artesanal, baseado em projetos da editora e artesã Lunna Guedes. “O processo artesanal é uma forma de transformar o livro em um objeto de arte. Aquele objeto é único de cada leitor, ele foi feito à mão para cada leitor. Existe uma energia direcionada ali. É uma coisa fabulosa, uma coisa que eu não pretendo deixar por muito tempo”, revela o autor. Os exemplares são numerados e autografados.

ACONTECE: O lançamento de “Religare” vai ocorrer neste sábado, a partir das 18h, na unidade da Starbucks Brasil localizada na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 200, Paraíso, em São Paulo. A entrada é gratuita. O livro custa R$ 45 e podem ser comprados pelo site www.scenariumplural.wordpress.com ou contato pelo e-mail scenariumplural@gmail.com.