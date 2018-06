Americanense lança livro com oficina de jardinagem para crianças

O contato com a terra é cada vez mais limitado às crianças do século 21. A afirmação é do professor de jardinagem e paisagista, Fagner Aurélio Zanetti, a partir de sua experiência com o projeto “Jovem Paisagista”, que ele promove nas escolas da rede pública e privada de Americana e região. “Vi crianças que nunca brincaram ou plantaram um feijão na terra e isso é muito triste”, comenta.

Foto: Arquivo Pessoal

Da preocupação nasceu a motivação para escrever o livro “A Horta da Lelê”, com lançamento programado para este sábado, na livraria Fnac, no Morumbi Shopping, em São Paulo. Na ocasião estão previstas tarde de autógrafos e oficina gratuita de paisagismo junto ao público infantil, na qual Zanetti ensinará a transformar uma garrafa PET em horta caseira.

Esta é a segunda edição do evento. A primeira foi realizada em março, no Shopping Dom Pedro, em Campinas. “A Horta da Lelê” conta a história de um pai e uma filha que transformam garrafas e latinhas jogadas nos parques e ruas em lindos vasos e hortinhas. História vivida por Zanetti e a filha Letícia, de 6 anos. “Estávamos caminhando no Jardim Botânico, em Americana, e ela viu uma garrafa PET jogada no meio da folhagem. Ela disse ‘olha papai, que feio’. Pensei ‘é feio mesmo’. Pegamos a garrafa, levamos para casa e fizemos dela uma hortinha. Agora toda garrafa e latinha que ela encontra, ela traz para plantarmos alguma coisa”, orgulha-se.

A obra traz ainda curiosidades sobre jardinagem, o passo-a-passo de como fazer um jardim a partir da garrafa PET e ensina a produzir adubo orgânico que deve ser usado na horta e jardim.

Consciência Ambiental. “A Horta da Lelê” é uma reflexão aos cuidados com o meio ambiente e sustentabilidade. Segundo o autor, as crianças estão cada vez mais conectadas aos celulares dos pais e mais distantes da terra. “Como uma pessoa se torna consciente dos problemas que enfrentamos hoje se ela não vive aquilo? O livro é justamente isso, um incentivo para que ela mexa na terra, plante uma árvore e entenda o que é falado a ela”, explica.

Relatos de pais dão conta que os filhos começaram a comer verduras e legumes depois de aprenderem a cultivar a terra. “Quando a criança planta um legume, ela quer provar. E a vantagem é que tudo que a gente planta é orgânico, é mais natural. A alimentação da criança é mais saudável e, quando as mães me contam sobre seus filhos, fico feliz por ter contribuído”, revela.

O projeto é realizado junto às escolas da rede particular e rede municipal, mediante convite. O professor de jardinagem e paisagista ensina os pequenos a criarem hortas a partir de garrafas PET e outros resíduos, e revela curiosidades sobre jardinagem.

Acontece. O lançamento do livro “A Horta da Lelê” acontece às 15h deste sábado, na livraria Fnac do Morumbi Shopping, em São Paulo. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades. Já a oficina de jardinagem é limitada ao público infantil.