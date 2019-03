Americana ganha novo Clube do Livro

Americana ganha um novo clube do livro a partir desta quarta-feira, com participação gratuita. Organizada pela Avalon Revistaria, Comic e Anime Store, a primeira edição do evento terá discussão a respeito de “Your Name”, livro escrito pelo japonês Makoto Shinkai e que deu origem a uma animação disponível na Netflix. Haverá um segundo debate na quinta-feira.

No enredo, Mitsuha é uma garota do ensino médio que mora na cidade de Itomori, na região montanhosa de Hida, Japão. Ela está entediada com a vida no campo e deseja ter uma vida mais agitada, querendo mudar-se para Tóquio. Um dia, no entanto, Taki, um garoto do ensino médio que vive em Tóquio, começa a trocar de corpo com Mitsuha por várias vezes, o que desencadeia uma relação paranormal entre ambos. Foto: Divulgação

“A nossa loja tem a intenção de reunir pessoas com o mesmo gosto e apresentar um universo diferente para os que ainda não conhecem. Seguindo essa ideia, além de incentivar a leitura, com o clube do livro pretendemos apresentar diferentes títulos de mangás e HQs para os participantes. O objetivo é reunir pessoas para conversar e trocar ideias a respeito da obra”, explica Denise Perroni Zanettini, proprietária da Avalon.

Ela explica que também serão realizadas brincadeiras temáticas “para que além de uma discussão legal, os participantes saiam daqui com novas amizades que tenham esse hobby”.

A escolha de “Your Name” se deu por ser uma obra popular, curta e de fácil acesso. “Além do fato de possuir também a versão em animação que foi exibida no cinema e está presente em plataformas de streaming, buscamos uma conversa mais orgânica, por isso não teremos um mediador, mas formulamos alguns tópicos principais para iniciarmos a reunião”, acrescenta a dona da loja.

ACONTECE: O “1º Clube do Livro Avalon!” será realizado na própria revistaria, localizada na Avenida Paulista, 1.208, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana, nesta quarta e quinta-feira, a partir das 18h. A participação é gratuita.