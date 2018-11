Alunos municipais publicam livro sobre a história da cidade

A Prefeitura de Sumaré, em parceria com a Editora Adonis, realizou nesta terça e quarta-feira, o lançamento do livro “Cidade Orquídea, 150 anos de uma Bela História: Novos Mundos, Novas Histórias”, confeccionado pelos alunos dos quintos anos da rede municipal de ensino por meio do projeto “Como Nasce um Livro?”.

Foto: Prefeitura de Sumaré/Divulgação

Ao todo, 168 crianças da escola André De Nadai, no Jardim Dall’Orto, participaram da manhã de autógrafos na unidade na terça-feira. Durante o evento, cada aluno recebeu um exemplar do livro. Além disso, houve atividades de recreação com as crianças, contação de histórias com a escritora Vanessa Aranha Morimoto e distribuição de doces.

“Trabalhamos a história da cidade em sala de aula, em todas as escolas municipais, e agora eternizamos os trabalhos das crianças dos quintos anos. É um grande presente para Sumaré, um aprendizado e experiência muito importante aos nossos alunos”, explicou a secretária de Educação, Mirela Medeiros.

Toda a escrita e ilustração do livro é uma compilação dos trabalhos produzidos pelos alunos do projeto, retratados de acordo com a visão das crianças.