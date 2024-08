Lista de vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024 tem Vera Holtz, Ailton Graça e mais - O Liberal

Cultura Lista de vencedores do Prêmio Grande Otelo 2024 tem Vera Holtz, Ailton Graça e mais

O Prêmio Grande Otelo 2024 anunciou seus vencedores na noite desta quarta-feira, 28, em uma cerimônia na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro. Pedágio, de Carolina Markowicz, conquistou os prêmios de melhor longa-metragem de ficção, melhor direção e melhor roteiro original. Já O Sequestro do Voo 375, de Marcus Baldini, foi a produção mais premiada da noite, conquistando seis troféus – incluindo o de melhor roteiro adaptado, concedido a Lusa Silvestre, colunista do Estadão, e Mikael de Albuquerque.

O prêmio de melhor atriz foi para Vera Holtz, por sua atuação em Tia Virgínia, e o de melhor ator para Ailton Graça por Mussum, O Filmis. A noite também celebrou a história do cinema brasileiro com a presença de ícones do Cinema Novo, como os cineastas Cacá Diegues e Ruy Guerra, que subiram ao palco para receber homenagens. Confira lista completa dos vencedores:

Vencedores – Prêmio Grande Otelo 2024

– Melhor Direção: Carolina Markowicz por Pedágio

– Melhor Primeira Direção de Longa-Metragem: Silvio Guindane por Mussum, o Filmis

– Melhor Ator de Longa-Metragem: Ailton Graça como Mussum por Mussum, o Filmis

– Melhor Atriz de Longa-Metragem: Vera Holtz como Virgínia por Tia Virgínia

– Melhor Ator Coadjuvante de Longa-Metragem: Jorge Paz como Nonato por O Sequestro do Voo 375

– Melhor Atriz Coadjuvante de Longa-Metragem: Arlete Salles como Vanda por Tia Virgínia

– Melhor Longa-Metragem Ibero-americano: La Sociedad de la Nieve (Espanha, Uruguai, Argentina e Chile)

– Melhor Longa-Metragem Voto Popular: Pérola, de Murilo Benício

– Melhor Roteiro Original: Carolina Markowicz, por Pedágio

– Melhor Roteiro Adaptado: Lusa Silvestre e Mikael de Albuquerque por O Sequestro do Voo 375

– Melhor Longa-Metragem Infantil: Turma da Mônica Jovem – Reflexo do Medo, de Mauricio Eça

– Melhor Ator Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Julio Andrade por Betinho – No Fio da Navalha

– Melhor Atriz Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Alice Carvalho por Cangaço Novo

– Melhor Série Brasileira Ficção, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Cangaço Novo

– Melhor Curta-Metragem Ficção: A Menina e o Mar, de Gabriel Mellin

– Melhor Longa-Metragem Animação: Perlimps, de Alê Abreu

– Melhor Série Brasileira de Animação, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: Esquadrão do Mar Azul, de Rubens Belli

– Melhor Curta-Metragem Animação: Mulher Vestida de Sol, de Patrícia Moreira

– Melhor Longa-Metragem Documentário: Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay

– Melhor Série Brasileira de Documentário, de produção independente, para TV Aberta, TV Paga ou Streaming: O Caso Escola Base, de Paulo Henrique Fontenelle

– Melhor Curta-Metragem Documentário: Thuë Pihi Kuuwi – Uma Mulher Pensando, de Aida Harika Yanomami, Edmar Tokorino Yanomami e Roseane Yariana Yanomami

– Melhor Montagem: Lucas Gonzaga e Gustavo Vasconcelos por O Sequestro do Voo 375

– Melhor Direção de Fotografia: Adrian Teijido por O Rio do Desejo.