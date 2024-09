Linn da Quebrada revela que teve alta da clínica de reabilitação e celebra: ‘Mamãe voltou’

Nesta quarta-feira, 25, Linn da Quebrada anunciou em sua conta do Instagram que teve alta da clínica de reabilitação e que voltou ao convívio social. A cantora revelou que iria cuidar da saúde mental em abril deste ano, após o agravamento de seu quadro de depressão.

“Meninas, voltei! A mamãe voltou, c…”, comemorou a cantora que apareceu nas redes sociais brevemente. Quando foi internada, Linn deixou uma carta aberta aos seguidores dizendo que iria se afastar por tempo indeterminado. “Para estar diante das câmeras e nos palcos de forma plena, é preciso estar com saúde física e mental em dia. Quando algo não vai bem, é necessário parar, respirar e cuidar”, afirmou.

No texto, ela também explicou que lidava com a depressão havia anos e que sentiu que precisava dar uma “atenção especial” naquele momento para seu bem-estar. “Tem horas que é preciso parar e reconhecer que o caminho mais seguro é entender a dimensão do problema e compreender que uma doença como essa não pode ser negligenciada. Contamos com o apoio de vocês durante este período, respeitando sua privacidade e a de sua família e amigues”, pediu.

Já em junho, ela fez um vídeo direto da clínica para relatar um pouco do que estava vivendo internada. “Estou fazendo o que sinto que é o melhor para mim nesse momento. Tratando de uma depressão. Tratando de um momento que percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental para poder voltar pra vocês da melhor maneira possível para poder voltar a trabalhar com mais consciência de quem sou, mais consciência de quem gostaria de ser nesse momento”, afirmou.