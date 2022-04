Cultura Linn da Quebrada é a 12ª eliminada do ‘BBB 22’ com 77,6% dos votos

Com 77,6% dos votos, Linn da Quebrada foi a 12ª eliminada do “BBB 22” neste domingo, dia 10. Ela disputou a permanência na casa com Eliezer, que ficou com 15,66%, e Gustavo, o menos votado, com 6,74%. A participação de Lina foi carregada de representatividade. Ela é a segunda mulher trans a participar do programa – a primeira foi Ariadna, do “BBB 11”, que acabou saindo na primeira semana.

Em discurso feito diretamente para a sister, Tadeu Schmidt começou com referências aos trocadilhos e poesias que a artista gosta de fazer. “Ela que adora brincar com as palavras e suas sonoridades, tanto que tem o nome artístico Linn da Quebrada. Que pode ser lido também como “linda quebrada” ou, ainda, como “linda que brada”, do verbo bradar, dizer em voz alta, gritar, proclamar, exigir. E o que brada a Lina? Brada por respeito.”

O apresentador também lembrou que ela falava sobre o sonho do País torcer por alguém como ela. “Por que o Brasil não torceria por alguém como você? Eu acredito que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você pelo que fez dentro dessa casa, e só. Eu acredito que você conseguiu.”

“Por sua causa, o Brasil inteiro sabe, não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa, não tem mais desculpa para errar o artigo”, completou.

Ele ainda falou sobre como ela conseguiu exigir respeito mesmo sem precisar ser combativa. “Não foi só o Júnior que você matou, Lina, você matou também um bocado de preconceitos. E para conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor, inteira, por inteiro, inteiramente.”

Em seguida, ele anunciou o resultado: “não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente. Hoje não teve suspense, hoje era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina.”

Em sua passagem pelo programa, Linn da Quebrada participou do 7º paredão – que resultou na eliminação de Larissa – e chegou ser a menos votada, com 5,57%, enquanto Arthur Aguiar ficou com 5,9%.

Ela também esteve na formação do paredão falso para ir para o Quarto Secreto, mas recebeu apenas 6,26% dos votos e Arthur acabou sendo o escolhido.

Lina também chegou a ser líder uma vez, vencendo uma prova de resistência que durou mais de 18 horas. Na ocasião, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva reconheceram o esforço dela e resolveram desistir e ceder a liderança.