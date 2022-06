Linn da Quebrada assume frustração por perder ‘BBB 22’: ‘fracassada’

Linn da Quebrada, de 31 anos, admitiu em entrevista ao podcast PodPah que perder o prêmio final do BBB 22 foi uma grande frustração. A cantora revelou que acreditava muito que poderia vencer o reality show.

“Eu acredito que entrei com a possibilidade de ganhar. Achei que eu fosse ganhar. Ficou uma sensação de ‘que merd*, eu perdi, car*lho!’. Entrei muito confiante com a possibilidade de ganhar. Mas acho que o Big Brother me ensinou a perder”, refletiu.

“Acho que é um processo de tentar me tornar um pouco mais leve, quando as pessoas falam ‘campeã moral’. Mas eu perdi, gente, eu perdi! É preciso encarar isso. Quando falam: ‘você tinha tudo para ganhar, eu torci tanto por você’, eu me sinto ainda mais fracassada”, assumiu.

“Mas isso é ótimo. Eu adoro o fracasso. Tudo que eu construí até hoje foi com o fracasso”, completou. Atualmente, Linn explica que ressignificou essa experiência e vê sua participação no programa de uma forma mais positiva.

“Sinto que ganhei muitas coisas ao sair. Hoje eu entendo isso. Não carrego isso como uma amargura, como muitas pessoas dizem, mas é um processo de reconhecimento do que eu ganhei ao ao perder”, concluiu.