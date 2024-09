Linkin Park anuncia show extra em São Paulo após os ingressos esgotarem; veja como comprar

Nesta segunda-feira, 30, a banda Linkin Park anunciou um show extra no Brasil, no dia 16 de novembro. A decisão foi tomada após as vendas do primeiro show, em 15 de novembro, esgotarem em poucas horas.

Os dois shows irão ocorrer no Allianz Parque, em São Paulo e vão divulgar o novo álbum do grupo, From Now. Os concertos também servem para mostrar a formação atual da banda composta por Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong e Colin Brittain.

Os ingressos poderão ser comprados na próxima quinta-feira, 3, pela plataforma Ticketmaster . Os preços variam de R$ 240 (cadeira superior, meia) e R$ 890 (pista premium, inteira). Quem é cliente Santander ou membros de fã-clubes do grupo terão a pré-venda nesta terça-feira, 1.

Em todos os casos, os ingressos estarão disponíveis para compra on-line, a partir das 10h, ou a partir das 11h na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo). São permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas.

A volta do Linkin Park

A volta do grupo ocorre sete anos após a morte de Chester Bennington. A banda agora conta com uma nova cantora Emily Armstrong, e um novo baterista, Colin Brittain.