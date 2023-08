Liniker diz que não foi convidada para premiação em que sua série foi vencedora

A cantora e atriz Liniker revelou que não foi convidada para participar da cerimônia do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, realizado nesta quarta-feira, 23, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e ficou de fora da celebração do prêmio da série em que protagoniza. Manhãs de Setembro, uma série original brasileira Prime Video, foi reconhecida como a Melhor Série de Ficção na premiação.

Em seu perfil do Instagram, Liniker compartilhou uma imagem do elenco e lamentou o acontecido. “Ontem, eu não fui convidada para poder celebrar ao lado da equipe e elenco o prêmio que ganhamos. Ontem fomos esquecidas mais uma vez, na hora de estourar a champanhe quando chegamos no esperado “rolo 100? de uma produção. Ontem o cinema brasileiro, esqueceu mais uma vez, as outras pessoas que colaboram para a criação de um projeto de nível mundial e que mudou sim, a história do audiovisual brasileiro da última década,” escreveu.

O Estadão entrou em contato com a organização do evento que se pronunciou sobre o assunto. Em nota, eles alegam que convidam nominalmente todos os finalistas, mas é cada produção indicada que define a sua lista de convidados.

“Não cabe à Academia escolher quem representará cada produção na cerimônia de premiação, que busca a diversidade no audiovisual brasileiro. O resultado das principais categorias confirma esse posicionamento. Lamentamos muito não ter contado com a presença de Liniker, artista por quem a Academia tem a maior admiração.”

O Estadão também entrou em contato com a assessoria da produtora da série Manhãs de Setembro, mas até o momento da publicação desta nota, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Manhãs de Setembro conta a história de Cassandra, interpretada por Liniker, uma mulher trans que trabalha como motogirl em São Paulo e que tem na música sua maior força. Após anos de muito sofrimento, Cassandra vive agora um momento de estabilidade. Porém, tudo se complica quando sua ex-namorada, Leide, personagem de Karine Teles, reaparece com um menino que diz ser seu filho.