Linha Direta aborda a Barbárie de Queimadas, caso de estupro coletivo que chocou o País em 2012

O tema do Linha Direta desta quinta-feira, 11, será a Barbárie de Queimadas. Pedro Bial conversa com testemunhas e uma das sobreviventes. Em fevereiro de 2012, uma festa na cidade de Queimadas, de 44 mil habitantes, no interior da Paraíba, foi interrompida quando um grupo de homens encapuzados entrou anunciando um assalto. Foi uma noite de terror, que terminou com agressões e estupro coletivo contra cinco mulheres. Duas delas morreram.

As investigações concluíram que o grupo, liderado pelo anfitrião, simulou o assalto e tinha tudo planejado. O caso, no entanto, ainda não teve um desfecho porque um dos envolvidos está foragido.

Além do depoimento de testemunhas e de uma das vítimas, o Linha Direta recebe também a roteirista e repórter Camila Appel, que foi a Queimadas conversar com os sobreviventes.

O programa vai ao ar nesta quinta-feira, 11, depois de Cine Holliúdy, na Globo. A partir de sexta, o programa poderá ser ouvido no Linha Direta Podcast, disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio.

O primeiro episódio da nova fase do Linha Direta foi ar na última quinta-feira, dia 4, e falou sobre o caso Eloá. Em 2008, a estudante Eloá Pimentel, que tinha 15 anos, foi vítima de cárcere privado seguido de homicídio, crimes praticados pelo ex-namorado. O caso teve ostensiva cobertura da TV na época e gerou grande repercussão nacional e internacional.