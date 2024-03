Lima Duarte faz 94 anos, relembra trajetória e reúne família

"Ofereço esse brinde como agradecimento a todos vocês que me desejaram coisas lindas em comemoração aos meus 94 anos. Saúde", escreveu

O ator Lima Duarte completou 94 anos no último dia 29. Para comemorar o novo marco, ele passou o final de semana com a família e publicou vários registros no Instagram.

Na, data do seu aniversário, ele publicou um vídeo em que relembrava a trajetória de sua vida. “Passei pela Revolução Constitucionalista em 1932. Vi o início da Segunda Guerra em 1939. Cresci nos anos 40, 50 e 60. Fui para São Paulo em um caminhão de manga nos anos 40?, contou.

“Cresci e me aventurei nos anos 50, 60 e 70. Nos anos 70, fiz a minha primeira novela na Globo. Fiquei mais sábio nos anos 2000?.

“Resultado: vivi nove décadas diferentes, dois séculos diferentes, dois milênios diferentes”, relembrou. “Eu passei por muita, muita coisa, mas que vida ótima eu vivi. Uma grande salva de palmas para mim”.

Em fevereiro, uma das filhas do ator, Júlia Martins, morreu aos 49 anos de idade. A causa não foi revelada. Ela ficou internada no Hospital São Camilo, no bairro da Pompeia, em São Paulo, mas não resistiu.

Dias depois, ele foi à Casa Espírita em Sacramento, Minas Gerais. “Não esqueci de Guimarães Rosa, que nos diz: Rezar muito. E ter fé. Porque as coisas estão todas amarradinhas é em Deus”, escreveu.