‘Lilo, Lilo, Crocodilo’: Shawn Mendes lança single da trilha sonora do filme

Shawn Mendes lançou nesta sexta-feira, 30, a primeira canção da trilha sonora do live-action Lilo, Lilo, Crocodilo, Heartbeat. A música está disponível em todas as plataformas digitais.

Além de dar voz ao personagem principal, o cantor trabalhou nas composições que fez ao lado de Benj Pasek e Justin Paul, vencedores do Tony Awards e responsáveis pela trilha sonora original por trás do musical The Greatest Showman, dirigida por Will Speck e Josh Gordon. Destaque para Top of the World, Carried Away, Take a Look at Us Now (com Bardem) e Rip Up the Recipe (com Wu).

Clique aqui

Trailer

O primeiro trailer do filme está disponível no YouTube e, nas imagens, o crocodilo Lilo aparece cantando, onde é possível identificar a voz de Shawn Mendes.

O cantor comentou, no Instagram, o quanto se sente orgulhoso em fazer parte do projeto: “Tão orgulhoso de fazer parte de Lilo, Lilo, Crocodilo. Sempre fiquei maravilhado com o trabalho de Pasek and Paul, e também foi um sonho trabalhar com toda a equipe de Lilo. Javier, Constance e todo o elenco são mágicos. Mal posso esperar para todos vocês verem esse filme.