Lilith em ‘Renascer’: Quem é a enigmática nova personagem que entra na reta final da novela

A atriz e cantora Lucy Alves começou na quinta-feira, 15, sua jornada na novela Renascer, como a personagem Lilith. “A personagem é apaixonante, a Lilith é enigmática”, explica.

Bruno Luperi, responsável pela adaptação do universo de Benedito Ruy Barbosa em Renascer, conheceu Lucy durante as gravações de Velho Chico (2016), sua novela de estreia. “Desde lá a gente vem se comunicando e nutrindo uma admiração mútua. E quando ele me fez o convite, já nessa reta final, com uma personagem nova, eu não tive como recusar”, disse ela, em entrevista ao Gshow.

Lilith entra como um ponto de conflito: a sanfoneira adota o nome artístico de Jacutinga, motivo pelo qual conhece Norberto e Rachid, interpretados por Matheus Nachtergaele e Almir Sater. Os três se juntam em busca de “novas aventuras”.

“Ela é essa andarilha que está buscando alguma coisa da sua história e vai parar ali na vila do cacau através da música. Aí ela conhece essas personagens… e eles vão viver umas histórias. Vão se apaixonar, todos eles, porque essa mulher é uma novidade, é um evento, é diferentona das pessoas dali”, continua a atriz.

Em 2017, Lucy se lançou como cantora pop, com o single Caçadora, que fez parte de seu EP. Ela começou a carreira artística ao participar da segunda temporada do The Voice Brasil, em 2013, utilizando da sanfona e do gênero musical forró.