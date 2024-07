Lília Cabral se emociona ao falar sobre Tony Ramos

Lília Cabral participou do É De Casa, da TV Globo, neste sábado, 6. Em determinado momento, recebeu um depoimento enviado por vídeo pelo colega Tony Ramos, e chegou a se emocionar.

O ator exaltou a artista: “Que bom poder falar para você o quanto te admiro, te respeito. Nada melhor do que eu falar da minha admiração. Acabamos um filme, há pouco, e o principal disso tudo foi reencontrar você.”

“Um beijo grande, querida, parabéns pela sua trajetória, sua obra, sua coragem, e, principalmente, pela pessoa transparente que você é!”, completou Tony Ramos.

Lília Cabral, então, respondeu, fazendo alusão ao período em que o colega ficou internado para realizar cirurgias no crânio, tendo recebido alta em 24 de maio. Cerca de um mês depois, no fim de junho, ele voltou às gravações do longa A Lista, em que contracenam juntos.

“O Tony fez uma declaração inesquecível. É lindo, isso. A gente acabou de fazer um filme. Foi lindo. De repente, o Tony teve aquele problema de saúde. Graças a Deus, está muito bem, e a gente conseguiu terminar o filme como a gente queria, com ele. Deu tudo absolutamente certo”.

“Para mim, ele faz parte da minha história, da TV, de todo mundo. Foi tão lindo que, quando ele chegou de volta para gravar – porque ficou um mês sem trabalhar – era uma equipe inteira aplaudindo e falando: ‘Que bom! Rezei tanto pelo senhor!’. Além de ser esse ator extraordinário, é uma pessoa extremamente querida”.