Lili Reinhart revela proibição de beijo mais quente em ‘Riverdale’

Em uma recente entrevista ao podcast Happy Sad Confused, a atriz Lili Reinhart revelou alguns segredos sobre as cenas românticas que gravou durante os últimos anos de Riverdale. A protagonista da série disse que a produção a permitiu testar todas as experiências que um artista pode ter em cena, menos beijar de língua.

Lili, que chegou a viver par romântico com o ex-namorado, Cole Sprouse, contou que a CW, emissora do programa, prefere que os lábios do elenco se mantenham mais fechados até nos momentos mais quentes. “Você não pode ser um adulto completo em um programa da CW porque não é permitido nem mesmo beijar de língua”, falou.

A estrela da nova comédia romântica da Netflix, Como Seria Se…, não vê a hora de atuar em papéis “mais diversos, complicados e confusos” no futuro. No filme, Lili interpreta uma recém-formada que vê sua vida separada em duas realidades paralelas: em uma, ela engravida e segue a vida da maternidade na cidade do Texas, sua terra natal. Na outra, se muda para Los Angeles para crescer na carreira.

“Tenho muitos papéis dramáticos e profundos no meu futuro depois de Riverdale. Definitivamente papéis em que você não me viu! Sou uma mulher adulta e vou começar a interpretar esses papéis mais adultos. Isso é o que está no meu horizonte, e eu não poderia estar mais animada”, comemorou.

A última leva de episódios de Riverdale – que segundo a CW, acabará na sétima temporada – começará a ser exibida em meados de 2023, de acordo com a Variety. Como Serie Se… já está no catálogo no streaming.