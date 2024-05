Lidiane Barbosa, mulher de Tony Ramos, detalha o estado de saúde do ator

Tony Ramos foi submetido a duas cirurgias no cérebro na última semana e preocupou os fãs. Nesta terça-feira, 21, a mulher do ator, Lidiane Barbosa, participou do Encontro e atualizou o estado de saúde do marido ao público.

“Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi tudo muito rápido, muito preciso … Ele já está lúcido, só não está saindo da cama porque tem que ficar deitado para voltar a andar”, esclareceu.

Ela concedeu a entrevista ao programa da Rede Globo enquanto está no hospital acompanhando o ator. “Ele está comendo tudo direitinho e tudo vai dar certo. O principal é isso”.

Lidiane finalizou o discurso agradecendo pelas orações e energias positivas que o marido está recebendo.

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi operado na quinta-feira, 16, no Hospital Samaritano de Botafogo, para drenagem de hematoma subdural. Ele passou por mais uma cirurgia após “apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos”, informou um boletim médico divulgado no domingo, 19.