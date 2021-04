Lidi Lisboa diz ser alvo de ataques racistas: ‘Me chamando de macaca’

Lidi Lisboa revelou na terça-feira, 30, que está sofrendo ataques racistas nas redes sociais. A ex-participante de A Fazenda 12 afirmou que, além de ter sido chamada de “macaca” na internet, ela está sendo alvo de comentários discriminatórios sobre o seu cabelo e a cor da sua pele.

Em sequência de stories, a atriz desabafa que o Instagram tem limitado algumas de suas postagens, porque o seu perfil vem sendo denunciado por internautas que a perseguem. Além disso, ela contou que alguns usuários entram em suas lives para atacá-la.

“Está acontecendo uma coisa muito chata. Estou um pouco incomodada com isso. Já faz um tempo que meu Instagram está com problema. Tem muitas pessoas que me acompanham, gostam de saber da minha vida, que se identificam comigo e que eu ajudo. Mas, tem muita gente que entra no meu perfil para me ofender, para me atacar”, iniciou ela.

“Hoje mesmo eu estava fazendo uma live com o meu mestre de capoeira e pessoas entraram para me atacar. Por quê? Tem gente fazendo denúncias sobre meu Instagram e eu não estou agredindo ninguém”, desabafou.

“Não estou fazendo mal a ninguém. Estão me atacando por causa do meu cabelo, me chamando de macaca. As pessoas que estão me atacando não tem o que fazer? Vão procurar o que fazer!”, acrescentou Lidi.

No Twitter, os fãs da ex-peoa manifestaram apoio a ela e usaram a hashtag “Lidi merece respeito”. O termo logo foi parar nos trendings topics da plataforma. Depois da declaração, Lidi voltou aos stories, nesta quarta-feira, 31, para agradecer o apoio dos seguidores.

“Obrigada a todos vocês que compraram a minha briga e me mandaram mensagens de apoio. Acredito que não posso deixar as coisas passarem, a humanidade precisa de uma reeducação. O mundo já está tão de ponta cabeça, acho que não é o momento para a gente se agredir”, disse.