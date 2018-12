LIBERAL realiza tradicional cantata natalina nesta terça e quarta-feira

Diversos timbres e notas musicais vão renovar a tradição da magia natalina nas próximas terça e quarta-feira, a partir das 19h, em frente ao prédio do Grupo Liberal de Comunicação. A Cantata de Natal da empresa de comunicação chega aos 21 anos mantendo parceria com grupos que ostentam décadas de existência, mas com espaço para novas formações. A entrada é gratuita.

“Todo ano, nesta época, as pessoas já começam a ligar e perguntar o que vamos trazer. Nós buscamos trazer coisas novas, mas também manter a tradição”, conta Juliana Bianco Giuliani, diretora industrial do grupo. Entre as novidades deste ano, ela cita a Orquestra Filarmônica do Senai. Em edições anteriores, a unidade de ensino teve apresentações com sua Banda Marcial. “Agora, estamos com grandes expectativas sobre o que a Orquestra Filarmônica vai apresentar”, acrescenta ela.

Diretora financeira do grupo, Luciana Medon Bianco conta que a tradição já vem passando de geração a geração. “Os mais velhos trazem filhos, netos, as crianças são bastante assíduas. Isso dá satisfação de ver”, afirma.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Criada neste ano, a Orquestra do Senai vai trazer 55 músicos e a participação surpresa de um tenor. “Faremos músicas que falam sobre paz, amor, confraternização, solidariedade e tudo o que o Natal traz para nós”, conta o maestro Raphael de Araújo Franco. No repertório, haverá medleys com canções como “Noite Feliz”, “The Polar Express” e “Imagine”.

Já o Coral Ítalo Brasileiro de Americana existe desde 1989 e possui 24 membros, além do maestro William Franchi. “Levaremos algumas músicas novas, como o ‘Natal Verde e Amarelo’ (Vilma Camargo) e ‘Cantai e Regozijai-vos’”, conta Silvana Florença, presidente do coral. Uma tarantela também faz parte do repertório.

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi vai exibir no repertório músicas tradicionais natalinas. E terá participações dos alunos da Escola de Música Heitor Villa-Lobos, do Coro InCantus e da cantora lírica Rafaela Duria. “É sempre uma honra se apresentar nos eventos natalinos do jornal O Liberal. É gratificante ver o público cantando e se emocionando com as apresentações”, afirma o maestro Jair dos Santos.

O Coro Santo Antônio chega a mais uma edição da Cantata do Liberal celebrando exatos 70 anos de existência. São 25 músicos. Coordenador do grupo, Luiz Sasseron conta que entre as músicas a serem apresentadas estão “Aleluia”, do filme Shrek, e “Amazing Grace”. “Para a ‘Amazing Grace’ nós fizemos arranjo para o coro. E vamos ter uma música que fizemos ano passado, do compositor americanense Antônio Carlos Carvalho, ‘Doce Magia’”, revela.

Programação:

11/12 - Terça

Orquestra Filarmônica Senai Americana – 55 músicos

Coral Ítalo Brasileiro de Americana

12/12 - Quarta

Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi

Coro Santo Antônio