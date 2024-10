Lexa se justifica após não chamar Anitta para sua festa de noivado

Lexa explicou a razão pela qual não chamou Anitta para sua festa de noivado: ela sabia que a amiga não poderia comparecer. A festa, celebrada por ela e pelo noivo Ricardo Vianna, foi realizada na sexta-feira, 11.

A justificativa veio após um comentário de Anitta nas fotos do noivado de Lexa, no Instagram. “Casou?”, questionou a dona de Funk Generation. Internautas perguntaram se Lexa havia esquecido de convidar a amiga para a cerimônia.

Na rede social X, antigo Twitter, Lexa disse: “Gente, juro, estou me sentindo péssima por não ter mandando o convite. Mesmo sabendo que ela não poderia vir”. “Todo mundo sabe do meu amor por ela, assim como sabem da rotina doida que ela tem mas, a partir de agora, até aniversário lunar eu mando convite”, completou.

Por fim, Lexa falou que a comemoração mais importante será seu casamento: “Ela está mais do que convidada e sabe disso. Fiz tudo em cima da hora também só economizei minha amiga de falar: ‘não poderei ir'”.

Também no X, usuários pontuaram que: “Mesmo que a pessoa não possa ir, enviar o convite é só uma forma educada de dizer que lembrou da pessoa. Mas vai de cada um”. Outros concordaram com Lexa: “Eu sou assim, quando eu sei que a pessoa não pode ir, nem convido”.