Lexa se despede de casa que viveu com MC Guimê em SP: Meu lugar não é mais aqui

Um mês após o anúncio da separação, Lexa compartilhou um texto de despedida da casa que viveu com MC Guimê. A cantora revelou nesta quarta-feira, 18, que está saindo de São Paulo e passará a viver no Rio de Janeiro.

A artista publicou uma série de fotos com seus cachorros que irão se mudar com ela: Simpático, Contente, Daorinha e Pode Crê. No Instagram, ela escreveu: “foi um prazer viver minha vida nos últimos anos em um Estado que me acolheu com tanto carinho. Cheguei em São Paulo tão jovem e saio daqui uma mulher madura. Fiz amigos, comecei uma história, me adaptei ao frio, melhores restaurantes e com o rodízio de carros também. Hoje eu finalizo uma fase”.

“Agora é hora de voltar pra minha terra, Rio de Janeiro, ficar pertinho de toda a minha família e time. Tô levando os meus 4 corações comigo nessa, meus cachorros que são os meu filhos. Quero levá-los para passear na praia perto da casa da mamãe. Eu tô dando tchau, mas graças ao meu trabalho, sempre estarei por aqui. Só sinto amor e gratidão por essa terra”, completou.

Em seguida, Lexa disse que pretende dormir em casa de amigos quando visitar a capital paulista e concluiu: “Deus é bom e perfeito em tudo que faz e eu entendi que meu lugar, no momento, não é mais aqui. Próxima parada: RJ (amigos do Rio estão comemorando, amigos de SP tão bolados)”.