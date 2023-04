Lexa mostra casa nova e fala de polêmica com mansão de Guimê: ‘Contrato bizarro’

A cantora Lexa revelou, nesta segunda-feira, 24, que comprou uma casa nova. Nas redes sociais, ela posou em frente ao imóvel e explicou que ele ficará pronto no final de 2024.

“Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação ok. Não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta para dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus, conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada”, escreveu.

A artista fez referência à polêmica que está envolvida com MC Guimê, que contraiu uma dívida após ter adquirido uma mansão na região de Alphaville, em São Paulo. À época, foi reportado que o imóvel havia sido comprado por R$ 2 milhões, pouco antes do casamento do músico com Lexa.

Nos stories, ela se pronunciou sobre o assunto e afirmou que a nova casa foi comprada com a “documentação correta” e que ela “não entrou em uma barca furada”.

Sobre a mansão do ex-BBB, a cantora explicou: “Gente, eu já saí dessa casa há anos. Essa casa foi o maior erro da vida. Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas”.

“A casa tinha IPTU atrasado, problemas de estruturação, a planta estava toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pago a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê. Eu nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora, eles virem pagar de santo também não dá, né?”, completou.

Lexa reforçou que não está atacando Guimê e disse que concorda com o posicionamento dele, divulgado neste domingo, 23. “A real é que ele se lascou mesmo nesse contrato que ele assinou. Pegou uma casa que estava toda lascada. ‘Ah, porque destruiu a casa’. Isso é porque vocês não sabem como a casa estava antes”, falou.

A artista disse que comprou sua nova casa ainda em construção para não ter problemas desse tipo. Conforme mostrado por ela nos stories, o imóvel tem mais de um andar, piscina e até elevador.